В Ангарске ребенок перелез через перила на балконе шестого этажа и повис

В Иркутской области ребенок выбрался на общий балкон в многоэтажке и едва не сорвался с высоты шестого этажа. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 22-м микрорайоне Ангарска, мальчика, висящего на перилах на высоте шестого этажа, заметили очевидцы и сняли ЧП на видео, ролик публикует Telegram-канал «Инцидент Ангарск».

Ребенка успели спасти соседи, которые затащили его на балкон. По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура. Где в момент инцидента находились родители мальчика, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Саратове 11-летний школьник чудом остался жив, упав с высоты девятого этажа. По словам матери пострадавшего, ее сын открыл на балконе окно и высунулся из него. Женщина отметила, что все произошло очень быстро: в следующую секунду она увидела ноги ребенка, который полетел вниз с огромной высоты. На место ЧП прибыла скорая, которая госпитализировала мальчика со множественными травмами. Ему диагностировали сотрясение мозга, перелом бедренной кости со смещением, перелом лицевого отдела черепа, множественные ушибы. Врачи, осмотревшие ребенка, отметили, что он «родился в рубашке»: при падении у него уцелели все жизненно важные органы.

Ранее в Челябинске девочка выбралась на балкон восьмого этажа и просила о помощи.