Мужчина с ножом напал на бывшую сожительницу в Выборге

В Выборге пьяный мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу и украл у нее телефон. Об этом сообщает Piter.tv.

В правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Выборга. Женщина сообщила, что ее бывший сожитель во время ссоры напал на нее с ножом возле дома. Нападавший вырвал у нее телефон и скрылся. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Спустя несколько часов подозреваемого в нападении удалось задержать. 38-летний мужчина доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин три дня избивал сожительницу в квартире.