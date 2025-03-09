В Татарстане хирурги забыли две иглы в брюшной полости пациентки

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана спасли пациентку с иглами в брюшной полости. Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

Женщина попала в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. Пациентка рассказала, что пять лет назад ей делали операцию в одной из районных больниц. С тех пор она мучилась от неприятных ощущений.

«По словам пациентки, ее отправляли от одного врача к другому, посылали даже к психиатру — грешили на ее психику. Но когда она добралась до нас, на КТ мы увидели инородные предметы», — рассказал заместитель главного врача, хирург Руслан Зефиров.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, через двухсантиметровый разрез инородные тела успешно извлекли. Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи извлекли из желудка дошкольника иголку. Маленького пациента доставили в больницу на скорой помощи. Обследование показало, что инородный предмет опустился в желудок ребенка. С помощью биопсийных щипцов эндоскописты переместили иголку из двенадцатиперстной кишки в желудок, откуда уже безопасно извлекли из тела ребенка.

Ранее в Оренбургской области школьник проглотил кусок медной проволоки.