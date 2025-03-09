Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане хирурги забыли две иглы в брюшной полости пациентки

В Татарстане врачи извлекли две иглы из брюшной полости женщины
close
Pixabay

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана спасли пациентку с иглами в брюшной полости. Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

Женщина попала в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. Пациентка рассказала, что пять лет назад ей делали операцию в одной из районных больниц. С тех пор она мучилась от неприятных ощущений.

«По словам пациентки, ее отправляли от одного врача к другому, посылали даже к психиатру — грешили на ее психику. Но когда она добралась до нас, на КТ мы увидели инородные предметы», — рассказал заместитель главного врача, хирург Руслан Зефиров.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, через двухсантиметровый разрез инородные тела успешно извлекли. Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи извлекли из желудка дошкольника иголку. Маленького пациента доставили в больницу на скорой помощи. Обследование показало, что инородный предмет опустился в желудок ребенка. С помощью биопсийных щипцов эндоскописты переместили иголку из двенадцатиперстной кишки в желудок, откуда уже безопасно извлекли из тела ребенка.

Ранее в Оренбургской области школьник проглотил кусок медной проволоки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами