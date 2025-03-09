Названы главные ошибки россиян при похудении

В желании быстро получить результат большинство людей значительно ограничивают себя в еде, соблюдают строгие диеты, забывая, что вес накапливался не неделю, а более продолжительное время. Поэтому и его снижение должно быть постепенным, рассказала «Газете.Ru» Ирина Русс, специалист по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

Однако диета все же приводит к снижению веса, но теряется не только жир, но и мышцы. Из-за «голодной» диеты повышается риск «срыва», который может привести к возвращению потерянных килограммов. Получается, что наработанный с невероятным трудом результат обнуляется, вес возвращается уже за счет жира, настроение портится и мотивация снижать вес уменьшается.

«Еще одна ошибка — игнорирование физических нагрузок или избыточные занятия спортом без восстановления. Похудение без упражнений, особенно силовых, приводит к потере не только жира, но и мышечной массы, что замедляет метаболизм. А если перегружать себя тренировками, занимаясь ежедневно по несколько часов, то это приводит к хроническому стрессу, повышению уровня кортизола, который может замедлить снижение веса и привести к перееданию», — отметила она.

Третья ошибка — недооценка калорийности некоторых продуктов. Даже здоровая пища может быть калорийной. Например, орехи, авокадо, масло и полезные батончики содержат большое количество жиров и калорий, а их неконтролируемое употребление может тормозить снижение веса. Стоит не забывать и про скрытые калории, которые есть в соусах, жареных продуктах, сладких напитках, которые значительно увеличивают общую калорийность рациона.

«Стоит обращать внимание и на состав еды – ведь калорийность может быть в норме, но много сахара и быстрых углеводов. Если большая часть рациона состоит из простых углеводов (сладкое, мучное), это провоцирует резкие скачки уровня глюкозы в крови, что особенно критично для людей с инсулинорезистентностью. Из-за таких скачков повышается аппетит, усиливается тяга к сладкому, а организм накапливает жир. Важно следить не только за количеством калорий, но и за балансом белков, жиров и углеводов», — посоветовала врач.

Кроме того, при недостаточном потреблении жидкости (менее 1,5-2 литров в день) организм может задерживать воду, что приведет к отекам и застою веса. Кроме того, обезвоживание часто маскируется под чувство голода, из-за чего человек может есть больше, чем нужно.

«Недостаточное количество часов сна и хронический стресс напрямую влияют на гормоны, регулирующие аппетит. Когда человек мало спит, увеличивается выработка грелина (гормона голода) и снижается уровень лептина (гормона насыщения), что приводит к повышенному аппетиту и тяге к углеводам. Стресс, в свою очередь, вызывает выброс кортизола, который стимулирует накопление жира, особенно в области живота», — отметила эксперт.

Все эти ошибки ведут к тому, что вес снижается медленно, наблюдаются «срывы», которые влияют на настроение, общее состояние здоровья. Вместо заветного улучшения внешнего вида происходит наоборот его ухудшение. Отсутствие сбалансированного питания приводит к «дефициту» витаминов, полезных веществ. Это негативно сказывается на настроении.

«Путь в похудении стоит начать с посещения врача, обследования и выявления возможных нарушений. На приеме специалист также исследует состав тела, оценивает калорийность рациона человека для понимания причин проблем с весом и рассчитывает индивидуальную калорийность, которую можно соблюдать и «правильно» худеть. Также важно подобрать оптимальную физическую нагрузку, подходящую индивидуальным особенностям, и вести пищевой дневник для контроля за питанием. Такой подход помогает терять вес за счет избавления от жира, обеспечивая долгосрочный результат. Оптимальная потеря веса в первый месяц составляет 5–10% от исходного веса», — подчеркнула врач.

Необходимо обратиться к специалисту, если потеря веса превышает 10% от массы тела или сопровождается ухудшением самочувствия. Тревожные симптомы включают: слабость, выпадение волос, нарушения работы желудочно-кишечного тракта (вздутие, боли, запоры, неустойчивый стул), скачки артериального давления, сбои менструального цикла и другие изменения в состоянии здоровья.

Ранее врач объяснил, почему заболевания суставов молодеют.