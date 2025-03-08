Сбер поздравил женщин с 8 Марта с помощью Kandinsky и GigaChat

В честь Международного женского дня Сбер выпустил ТВ-ролик, созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Сюжет ролика состоит в том, что сказочные женщины Марьяна-искусница, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая существуют не только в книгах, но и окружают нас каждый день.

Как отметили в Сбере, представленный ТВ-ролик – это технологический рывок в российском медиа и рекламе.

«Он сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта, создающие первозданное качество визуального ряда. Детализация, свет, композиция – все выглядит так, будто над роликом работала команда художников и аниматоров, а не алгоритм», — говорится в сообщении.

Также мелодия ролика была создана с использованием генеративных технологий Сбера, нейросети SymFormer.

«Сегодня российские ИИ-технологии находятся в числе мировых лидеров. Они помогают усилить возможности человека в разы», — добавили в Сбере.