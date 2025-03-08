Валюту и золотые слитки отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки валюту и золото на 1,2 млн рублей

84-летняя жительница Петербурга пыталась «спасти» свои сбережения и отдала мошенникам накопления в долларах и евро. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с пожилой петербурженкой 3 марта. Звонившие представлялись сотрудниками силовых структур и Роскомнадзора. Они убедили женщину, что ее накопления в опасности, чтобы сохранить деньги, их нужно было передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.

Пенсионерка передала посыльному аферистов 7,5 тысячи долларов и почти полторы тысячи евро. Спустя два дня, действуя по указаниям мошенников, петербурженка приобрела в банке золотые слитки и сдала их в ломбард, получив 383 тысячи рублей. Вырученные деньги она также отдала неизвестному. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что экономист из Белорецка, отдала более 10 млн рублей под давлением мошенников. Потерпевшая оформила несколько крупных займов, пытаясь заработать на инвестициях .

Ранее пенсионерка из Челябинска хотела поменять счетчики и лишилась 6,5 млн рублей.