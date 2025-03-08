Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валюту и золотые слитки отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки валюту и золото на 1,2 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

84-летняя жительница Петербурга пыталась «спасти» свои сбережения и отдала мошенникам накопления в долларах и евро. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с пожилой петербурженкой 3 марта. Звонившие представлялись сотрудниками силовых структур и Роскомнадзора. Они убедили женщину, что ее накопления в опасности, чтобы сохранить деньги, их нужно было передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.

Пенсионерка передала посыльному аферистов 7,5 тысячи долларов и почти полторы тысячи евро. Спустя два дня, действуя по указаниям мошенников, петербурженка приобрела в банке золотые слитки и сдала их в ломбард, получив 383 тысячи рублей. Вырученные деньги она также отдала неизвестному. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что экономист из Белорецка, отдала более 10 млн рублей под давлением мошенников. Потерпевшая оформила несколько крупных займов, пытаясь заработать на инвестициях .

Ранее пенсионерка из Челябинска хотела поменять счетчики и лишилась 6,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами