В Москве прошла церемония вручения наград премии «Наш вклад»

Билайн стал партнером национальных проектов «Демография», «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика» и получил награду национальной премии «Наш вклад», которая прошла в координационном центре правительства РФ 7 марта, сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

В номинации «Крупный бизнес. Сетевой» лучшими признали проекты в области развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, цифровые решения для построения системы поиска пропавших людей и помощи в адаптации людям с инвалидностью и другие.

«Мы ценим, что наши усилия были отмечены такой важной и престижной наградой. В первую очередь это признание труда и результата большого количества команд Билайна, которые трудятся и помогают в проектах этих номинаций», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Вклад Билайна оценивался по 4 проектам: проекты по поддержке инклюзии и развитию цифровых компетенций для старшего поколения, онлайн платформа для помощи детям с инвалидностью по зрению и нарушениями моторики, проект билайн MedTech для содействия стратегическим задачам государства в сфере обеспечения равного доступа населения к качественному медицинскому обслуживанию и использование ИИ и BigData для помощи поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт».