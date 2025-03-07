Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве рассказали о восстанавливающейся популяции редких орхидей

В Москву вернулись редкие дикие орхидеи
close
Mos.ru

Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы зафиксировали восстановление численности редчайших орхидей в столице, сообщается на сайте mos.ru.

Они отметили, что среди таких видов любка двулистая, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский.

По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало больше заботиться о дикой природе.

«Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды», — сказал он.

Любку двулистую можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров», природно-историческом парке «Битцевский лес», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», а также на территории ТиНАО.

Пальчатокоренник балтийский встречается вдоль берега озера Бездонного на территории памятников природы «Серебряный бор», «Тушинская чаша» (Сходненский ковш), «Молжаниновское верховое болото», на Строгинском мысе и в национальном парке «Лосиный Остров».

Также дремлик болотный, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, можно увидеть на территории памятника природы «Тушинская чаша» (Сходневский ковш), в Куркинской пойме реки Сходни и в национальном парке «Лосиный Остров».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами