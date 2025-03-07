В Москве рассказали о восстанавливающейся популяции редких орхидей

Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы зафиксировали восстановление численности редчайших орхидей в столице, сообщается на сайте mos.ru.

Они отметили, что среди таких видов любка двулистая, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский.

По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало больше заботиться о дикой природе.

«Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды», — сказал он.

Любку двулистую можно встретить в национальном парке «Лосиный Остров», природно-историческом парке «Битцевский лес», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», а также на территории ТиНАО.

Пальчатокоренник балтийский встречается вдоль берега озера Бездонного на территории памятников природы «Серебряный бор», «Тушинская чаша» (Сходненский ковш), «Молжаниновское верховое болото», на Строгинском мысе и в национальном парке «Лосиный Остров».

Также дремлик болотный, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, можно увидеть на территории памятника природы «Тушинская чаша» (Сходневский ковш), в Куркинской пойме реки Сходни и в национальном парке «Лосиный Остров».