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В 19 больницах Подмосковья появятся новые рентген-аппараты

Андрей Воробьев: подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в 2024 году больницы и поликлиники региона получили 7,5 тыс. единиц медицинского оборудования.

«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здрава. Наша задача, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители имели возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — сказал он.

Всего современные высокотехнологичные рентген-аппараты поставят в 19 медицинских организаций, среди которых Долгопрудный, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Шатура и другие.

Как отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, аппарат отличается низкой лучевой нагрузкой и высокой безопасностью.

«Многофункциональность системы позволяет врачам эффективно проводить диагностику и различные операционные вмешательства, включая малоинвазивные», — сказал он.

Всего в 2025 году в медучреждения Подмосковья закупят 4,8 тыс. единиц медоборудования. Новое медоборудование закупается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

С-дуги используются при проведении операций онкологического, кардиологического, травматологического, стоматологического, педиатрического, гинекологического, урологического, ортопедического и нейрохирургического профилей.

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