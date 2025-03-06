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Под Волгоградом ликвидируют свалку, на которой нашли гробы для «груза 200»

Власти Волжского обещают убрать свалку цинковых гробов на окраине города
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Полиция города Волжского под Волгоградом выясняет, кто выкинул на свалку цинковые гробы, транспортные ящики и черные пакеты. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе администрации. Саму свалку обещают ликвидировать.

«Выяснить, кто выкинул, и привлечь к ответственности могут только правоохранительные органы. Со своей стороны сотрудники контрольного управления администрации зафиксировали сам факт и вызвали полицию, идет разбирательство. После оперативных действий полиции администрация ликвидирует свалку», — сообщили в пресс-службе.

6 марта волгоградский портал V1.ru сообщил о гробах и черных пакетах, выброшенных на пустыре в Волжском. По информации источника издания, там были найдены гробы, применяемые при доставке для погребения тел погибших участников российской военной операции на Украине. В публикации отмечается, что подобные отходы относятся к отходам особого класса опасности, которые подлежат утилизации силами специальной организации.

Ранее в Челябинске местные жители нашли цинковый гроб на территории больницы.

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