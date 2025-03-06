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SimpleWine и фонд «Антон тут рядом» создали коллекцию подарочных боксов

Участники столярной мастерской и SimpleWine создали коллекцию боксов для вина
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SimpleWine/«Антон тут рядом»

Студенты благотворительного фонда «Антон тут рядом» и сеть SimpleWine создали лимитированную коллекцию подарочных боксов для вина. Вырученные от продаж деньги перечислят в поддержку людей с аутизмом, сообщили в Simple.

Участники столярной мастерской изготовили 60 специальных боксов для вина и выгравировали на крышках надпись «Желаю потерять свою стеснительность». В этой мастерской взрослые люди с аутизмом под руководством мастеров создают изделия из дерева.

Исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт обратила внимание на то, что заказ в столярной мастерской — это одновременно и обеспечение рабочими местами аутичных взрослых, и поддержка проектов помощи семьям.

«Это точно была одна из самых неожиданных и красивых задач для нашей команды», — заявила Фильберт.

По словам управляющего директора SimpleWine Александра Андреева, проект напоминает важности поддержки системы адаптации людей с аутизмом. Он отметил, что в результате получился «уникальный и красивый продукт ручной работы».

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