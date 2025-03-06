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Сбер открыл набор на весенние стажировки для студентов

Студенты 4 специальностей смогут попасть на весеннюю стажировку Сбера
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Пресс-служба Сбера

Сбер открыл набор на весеннюю волну стажировок для студентов очных форм обучения технических, ИТ, бизнес и экономических специальностей, сообщает пресс-служба банка.

Подать заявки на стажировку смогут студенты со второго курса обучения вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Владивостока, Ростова-на-Дону, Краснодара, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Воронежа, Тамбова и Луганска.

В Сбере отметили, что при полной занятости студенты, проходящие стажировку, смогут зарабатывать до 71 800 рублей в месяц (до вычета налогов).

Стажировка продлится три месяца с возможностью продления. По итогам стажировок студентов могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.

Как отметила управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова (признана в РФ иностранным агентом), в рамках стажировок студенты смогут понять, насколько им интересно заниматься в той или иной сфере.

«Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике», — сказала она.

Цуканова добавила, что Сбер инвестирует в стажеров, чтобы в будущем работать с профессионалами.

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