Якушев оценил реконструкцию Музея космонавтики имени Кондратюка в Новосибирске

В интерактивном Музее космонавтики им. Ю. Кондратюка представлена история одной из интереснейших страниц города. Об этом в ходе поездки в Новосибирск рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что судьба городов состоит из судеб людей.

Отмечается, что Якушев посетил музей вместе с сенатором, Героем России, многократным олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

«Важно, когда создают такие объекты, которые хранят информацию о вкладе выдающихся личностей в развитие городов, науки, культуры, в целом цивилизации. «Единая Россия» посредством своих проектов, в том числе — «Историческая память» и «Культура малой Родины», работает над тем, чтобы памятники и объекты культуры по всей стране восстанавливались и приобретали вторую жизнь», — сказал секретарь генсовета партии.

Реконструкция здания 1924 года постройки, где расположен музей, посвященный одному из основоположников космонавтики – Юрию Кондратюку, проводилась в 2023-2024 годах по партпроекту «Культура малой Родины» и нацпроекту «Культура».

Объект был полностью восстановлен до первоначального состояния, включая утраченные элементы декора на фасаде, печные и водосливные трубы. Так, выполнялись работы по благоустройству и установке оригинальной ночной подсветки. Кроме того, весной на торцевых стенах соседних домов создадут два мурала с изображением Юрия Кондратюка и космонавта Анны Кикиной.

Напомним, федеральный партпроект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. «Единая Россия» содействует развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в селах и малых городах, поддержке творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров, детских школ искусств, модернизации библиотек по модельному типу, укреплению кадрового потенциала в сфере культуры и улучшению условий труда и творчества.