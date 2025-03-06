Россиянам объяснили, почему нельзя запивать еду холодной водой

Многие люди во время еды запивают пищу холодной водой или другими напитками. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, такая привычка может нарушить процессы пищеварения в организме.

«Холодная вода стимулирует сокращение желудка, и недостаточно обработанная пища, таким образом, быстрее, чем обычно, поступает в кишечник, усиливая процессы переваривания. Возникает повышенное газообразование, вздутие в животе. Чувство насыщения не наступает, есть хочется все больше. И, как следствие, человек может набрать лишний вес. Кроме того, разбавленный холодной водой желудочный сок теряет свои защитные бактерицидные свойства, повышается риск развития пищевых токсикоинфекций», — рассказала Мельникова.

Также она обратила внимание, что холодная вода как механически агрессивный фактор поддерживает процессы воспаления в период острых заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и нарушает восстановление слизистой оболочки органов.

В связи с этим врач рекомендовала употреблять теплую воду или охлаждать горячие напитки до 65 градусов. Это поможет размягчить и улучшить переваривание пищи, усвоить организмом микроэлементы и витамины, снизить риск развития запоров, так как смягчается стул.

«Однако не стоит пить, пока вы не прекратили жевать и не проглотили пищу, она должна пропитаться слюной, в которой находятся необходимые ферменты. Кипяток же может повредить стенки желудка и зубную эмаль, так же как и в случае с холодной водой поддержать процессы воспаления в период острого заболевания желудочно-кишечного тракта», — добавила специалист.

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