Мигрант украл 47 пачек сливочного масла из гипермаркета в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении сливочного масла из магазина, ранее судимый иностранец может отправиться в колонию на семь лет. Об этом сообщает городское управление МВД.

В правоохранительные органы обратился администратор сетевого магазина и рассказал, что один из покупателей украл с витрины 47 пачек сливочного масла и скрылся. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, мужчина сложил упаковки с маслом в корзину и покинул торговый зал.

Подозреваемого в краже удалось задержать им оказался ранее судимый 30-летний мигрант. Задержанный признался, что успел продать краденое на улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее в Подмосковье продавцы магазина избили воровку сливочного масла.