Подмосковные прокуроры, общественники и медики будут развивать сервис «Здравконтроль»

В Подмосковье подписали соглашение о развитии проекта «Здравконтроль»

Прокуратура Подмосковья, Общественная палата региона и областное Министерство здравоохранения подписали трехстороннее соглашение о реализации федерального проекта «Здравконтроль», процедура прошла в Доме правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Проект был запущен областной Общественной палатой при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области в 2020 году. Он охватывает 50 российских регионов.

Сервис помогает осуществлять обратную связь между пациентами, медицинскими специалистами и надзорными органами, им пользуются более 720 тыс. пациентов и врачей.

Так, например, через платформу поступают обращения по вопросам качества медицинской помощи, доступности лекарств, соблюдения федерального законодательства.

Председатель Общественной палаты региона Анатолий Торкунов отметил, что проект поддерживается как исполнительной, так и законодательной властью.

«Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность», — сказал он.

По его словам, наиболее активно проект реализуют в Подмосковье — в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тыс. участников.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин подчеркнул, что проект получил поддержку от Генеральной прокуратуры страны.

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества», — отметил Сергей Забатурин.

Он добавил, что совместная работа ведомств будет способствовать повышению доступности медицинской помощи.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин считает, что совместная работа даст положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья.