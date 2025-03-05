В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком

В Подмосковье ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги

В Коломне возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней, девочка провалилась в яму с горячей водой. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта, в деревне Зарудня. Восьмилетняя девочка оступилась и упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее в Подмосковье пятилетний мальчик потерялся во время прогулки и едва не утонул в болоте.