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В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком

В Подмосковье ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги
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Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области

В Коломне возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней, девочка провалилась в яму с горячей водой. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта, в деревне Зарудня. Восьмилетняя девочка оступилась и упала в яму с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге десятилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице и получила травмы. Ребенок гулял вместе со своей матерью и собакой возле дома. Женщина услышала крик дочери и повернулась, заметив, что она провалилась в открытый люк с водой. Женщине удалось вытащить ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левого бедра и ушиб левого локтевого сустава.

Ранее в Подмосковье пятилетний мальчик потерялся во время прогулки и едва не утонул в болоте.

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