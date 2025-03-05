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В Ростове-на-Дону школьница получила травму головы, выпав на ходу из автобуса

В Ростове-на-Дону школьница выпала из автобуса на ходу
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

СК Ростовской области устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетней в общественном транспорте девочка выпала из и автобуса на ходу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Таганрогской. По данным местных СМИ, во время движения у автобуса внезапно открылась дверь, на дорогу выпала 15-летняя девочка. Школьнице потребовалась помощь медиков, она госпитализирована с травмой головы, подробности о ее состоянии неизвестны.

По факту произошедшего проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Заполярье водитель автобуса протащил застрявшую в дверях женщину по асфальту. Пожилая женщина садилась в автобус на остановке, водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Ранее в Волгограде 16-летний школьник выпал из багажника «Жигулей» во время движения.

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