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У 22-летнего россиянина с затянувшимся насморком нашли в носу молочный зуб

В Подмосковье врачи нашли в носу у 22-летнего юноши с насморком молочный зуб
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В Московской области врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего молодого человека, который жаловался на затяжной насморк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациент обратился к медикам Долгопрудненской больницы. Он рассказал, что его беспокоит насморк, который не получается вылечить продолжительное время. Во время обследования медики нашли в полости носа пациента костное образование. Юношу направили на операцию.

Во время нее отоларингологи извлекли из носа молочный зуб, покрывшийся грибковым содержимым — медики предположили, что зуб находился в носу много лет.

«Видимо, 10 лет назад его и не досчиталась зубная фея», — пошутили в пресс-службе ведомства.

После операции пациент несколько дней находился под присмотром врачей. Сейчас молодого человека уже выписали.

В Москве школьник со зловонным запахом из носа семь лет носил в ноздре наушник.

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