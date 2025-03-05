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В Москве пройдет 15-й Российский форум по управлению интернетом

На форуме по управлению интернетом пройдет вручение награды Virtuti Interneti
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Андрей Парежев

В Москве 7 апреля пройдет 15-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2025), сообщают организаторы форума.

В форуме примут участие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций. Они обсудят вопросы безопасности Рунета, проблемы безопасности детей в интернете, а также международное сотрудничество в новых условиях.

Также в рамках форума пройдет вручение награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»).

По словам директора координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, форум является местом, где формируются важнейшие решения для развития сети.

«В этом году мы обсудим главные вызовы интернет-индустрии и сформулируем принципы, механизмы и подходы, способствующие развитию Рунета и защите его пользователей», — сказал он.

Генеральным информационным партнером форума выступит ТАСС, а официальным медиапартнером – Rambler&Co.

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