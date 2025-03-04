Врачи не смогли спасти младенца с ожогами после пожара в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти не спасли младенца с ожогами после пожара

В Ленинградской области врачи не смогли спасти маленькую девочку с ожогами, пострадавшую во время пожара. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Девочка, которой не было даже месяца, во время пожара получила ожоги 72% тела, а также ожоговый шок и септический шок. Медики пытались спасти ребенка, но сделать этого не удалось.

Все случилось 24 февраля в Кингисеппе. В трехкомнатной квартире на верхнем этаже дома, расположенного на Крикковском шоссе, произошел пожар. Огонь распространился на 40 квадратных метров. В нем пострадала новорожденная девочка, также не смогли спасти еще одного человека.

До этого московские врачи спасли школьника с ожогами после загоревшейся зарядки от телефона. Он получил ожоги I и II степени.

Ранее в Уфе мужчина получил ожоги, на сутки застряв ногой в горячей батарее.