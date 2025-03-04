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Приставы нашли в шкафу должника по алиментам

В Псковской области мужчина спрятался от приставов в шкафу, но был пойман
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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Псковской области приставы нашли должника по алиментам в шкафу, мужчину пыталась спрятать мать. Об этом сообщает областное управление ФССП.

41-летний россиянин задолжал алименты своему собственному ребенку, мужчина не планировал выплачивать долг и скрывался от приставов. В один из дней сотрудники ФССП пришли в квартиру, где должник проживал вместе с матерью.

Женщина сообщила, что сына нет дома, приставы решили проверить ее слова и нашли мужчину в шкафу. Неплательщика привлекли к административной ответственности, ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее в Волгограде мужчина трижды сменил фамилию, скрываясь от приставов.

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