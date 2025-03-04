Победители премии «Мы рядом. Доброе Дело» отправили фуру подмосковным бойцам СВО

Победители премии «Мы рядом. Доброе Дело» отправили фуру с дронами, мототехникой, средствами радиоэлектронной борьбы и другими вещами подмосковным бойцам в Курской области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первый рейс был отправлен в ДНР 2 недели назад, а второй отправили бойцам 30-го полка в Курск.

Как отметил Воробьев, в каждом городе есть те, кто вносит свой вклад.

«Задача – и дальше поддерживать всех, кто старается привнести все самое важное и полезное для наших ребят. Спасибо вам», — сказал губернатор.

Как отметил производитель с позывным Ипат, помогающий военнослужащим с 2015 года, мотовездеходы сейчас очень востребованы в зоне СВО.

«Мы слушаем задачу и далее пытаемся решить ее максимально эффективно, используя наши компетенции. Делаем также быстрособираемые катамараны для форсирования рек, уникальные носилки, которые плавают», — рассказал он.

Воробьев добавил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) чаще всего запрашиваются в зоне СВО.

Всего в новые регионы и приграничные территории РФ доставлено уже свыше 7,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Напомним, проект «Доброе дело» реализуется в Московской области с апреля 2022 года. Он был инициирован подмосковными школьниками и поддержан губернатором.