России предрекли юридические конфликты из-за возвращения западных брендов

Стремительные изменения в политической ситуации и переговорные процессы заставили компании задуматься о будущем. Пока это теоретическая ситуация, но она может резко перейти в практическую плоскость, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Солопов, основатель Коммуникационной группы PROGRESS.

«Недавний пример, который наталкивает на мысли о скором возвращении западных брендов — закрытие проекта Nuum. Вероятно, компания МТС пришла к выводу, что перспектив больше нет, так как конкурировать с YouTube, если он вернется, бесперспективно, и вернуть инвестиции попросту не получится. В результате компания свернула проект, не дожидаясь окончательных результатов, что привело к увольнению сотен сотрудников», — отметил он.

По словам эксперта, возвращение западных брендов на российский рынок неизбежно вызовет юридические конфликты.

«Если российские компании откажутся передавать активы, зарубежные корпорации обвинят их в незаконном присвоении коммерческой и интеллектуальной собственности. Вопрос, по сути, политический, а значит, его решение будет зависеть от властей, которые вряд ли поставят интересы бизнеса выше политических. Однако возможен и другой вариант — заградительные условия для возвращения иностранных компаний», — допустил Солопов.

Эксперт также отметил, что даже если удастся избежать конфликтов, возникнут сложные вопросы. Например, что будет с брендом «Вкусно — и точка», если McDonald's вновь откроет рестораны в России? Какую нишу займет Rutube, если вернется YouTube?

«Начнется конкуренция между брендами: одни появились естественным путем, другие — в ответ на санкции. Но трех лет недостаточно, чтобы молодые российские бренды могли конкурировать с западными лидерами рынка, не говоря уже о том, чтобы их заменить. В тех сферах, где не было достойных альтернатив (например, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)), ситуация осталась неизменной, а значит, бренды просто займут свое пустующее место. То же самое касается люксовых брендов, возвращение которых произойдет в первую очередь», — считает он.

Наряду с люксом захочет вернуться и масс-маркет, и здесь российским игрокам будет непросто, уверен Солопов. В современном маркетинге действуют жесткие законы: уровень знания бренда определяет уровень потребления, и западные компании, обладающие огромным ресурсом, быстро восстановят свои позиции.

«Российские компании относительно сильны в банковском секторе, где продукты изначально ориентированы на локальный рынок, но в остальных сферах борьба будет ожесточенной и безжалостной. У тех российских брендов, которые окажутся под угрозой, есть один выход — искать новые ниши, что, впрочем, может благоприятно сказаться на конкуренции», — подчеркнул эксперт.

Западные компании вернутся так же стремительно, как и ушли, прогнозирует Солопов. Формально Россия не вводила санкции, поэтому она просто «снимет» ограничения.

«Бренды могут заявить, что их вынудили покинуть рынок, поэтому начнутся судебные разбирательства: если, например, McDonald's не получит назад свои локации, он подаст иски, которые, вероятно, Россия будет вынуждена удовлетворить. Кроме того, возникнет вопрос о нарушении интеллектуальной собственности. С учетом того, что для власти политические интересы превалируют над бизнес-интересами, российские компании могут проиграть эту борьбу ради нормализации международных отношений», — заявил он.

Таким образом, возвращение западных брендов может привести не только к восстановлению привычных потребительских привычек, но и к масштабному пересмотру позиций российских компаний на рынке, и бизнесу уже сейчас пора к этому готовиться, считает эксперт.

Ранее выяснилось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.