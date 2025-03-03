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Психолог назвала значимым обновление Большого Московского цирка для посетителей

Психолог Пачина рассказала о роли облика цирка для зрителей
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Реконструкция Большого Московского цирка станет важным событием не только для ценителей циркового искусства, но и для всех, кто стремится испытать яркие эмоции. Об этом «Комсомольской правде» рассказала клинический психолог Елена Пачина.

При этом она отметила уникальную роль цирка в создании позитивных впечатлений.

«Как психолог, я могу сказать, что цирковое представление является мощным катализатором положительных эмоций, особенно для детей», — сказала Пачина.

По ее словам, цирк представляет собой не просто развлекательное шоу, а целую вселенную положительных эмоций. Специалист уточнила, что яркие и незабываемые ощущения дарит каждый элемент представления — от костюмов до акробатических трюков и работы с животными. По ее мнению, погружение в эту атмосферу вызывает у зрителей широкий спектр чувств: радость, восхищение, удивление и даже волнение.

Она подчеркнула, что такие эмоции и уникальный опыт редко доступны в повседневной жизни.

«Архитектурные изменения, модернизированный внутренний вид здания и новые технологии усилят эмоциональную разрядку и позволят зрителям лучше справляться с напряжением и стрессом, которые накапливаются в их жизни. В это непростое время такое эмоциональное обогащение особенно важно для каждого из нас», — сказала психолог.

Отмечается, что на платформе «Активный гражданин» запущено голосование, позволяющее горожанам высказать свое видение будущего цирка и сыграть важную роль в процессе модернизации объекта. По словам Пачиной, особое внимание уделяется мнению детей, которые составляют основную аудиторию цирка. Специалист подчеркнула, что часто представления о том, что является «хорошим» для подрастающего поколения, может абсолютно не совпадать с тем, что считают важным они.

«Поэтому необходимо дать детям возможность высказать свою гражданскую позицию и поделиться идеями о том, каким они хотят видеть любимое здание», — добавила психолог.

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