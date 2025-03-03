Адвокат отказалась комментировать приговор Блиновской

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталия Сальникова не стала комментировать «Газете.Ru» приговор своей подзащитной.

«Простите, сегодня не комментируем», – сказала она.

3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима. Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Блогершу признали виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем»). Кроме того, ее признали виновной в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). В рамках вынесения приговора Елене Блиновской суд также удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее Блиновская расплакалась на суде из-за слов адвокатов о сыне.