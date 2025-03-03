Колорист назвала правила, которые помогут сохранить насыщенный цвет окрашенных волос

Колорист Третьякова: после окрашивания волос нельзя посещать бани и сауны

Специальные средства для ухода помогут сохранить насыщенный цвет окрашенных волос. Об этом «Москве 24» рассказала топ-колорист Ирина Третьякова.

Она подчеркнула, что в течение двух недель после окрашивания волос можно использовать только шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, чтобы не вымыть цвет.

«А вот уходовые средства для поврежденных волос, против выпадения, направленные на питание и восстановление, максимально быстро смывают яркость и насыщенность свежего цвета. <...> Аккуратнее надо быть и с различными жирными по составу масками: липидными, напитанными аминокислотами. Они также могут способствовать быстрому вымыванию цвета», — уточнила Третьякова.

По ее словам, в первые дни после процедуры не стоит также плавать в бассейне, посещать сауну или баню, потому что хлорированная вода и высокие температуры могут разрушить цвет. Кроме того, нельзя делать укладку с горячими инструментами без термозащитных средств.

Бренд-технолог бьюти-пространства «Шевелюр» Яна Кондратьева до этого рассказала «Газете.Ru», что окрашивания в стиле «вишневая кола» и «имбирный пряник» вошли в список трендов весны и лета 2025 года.

Ранее колорист рассказала, что нужно учесть перед окрашиванием волос в блонд.