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Милонов предложил проверить всех россиян на наркотики

Депутат Милонов: всех россиян нужно обязать сдавать тесты на наркотики
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Всех россиян, включая чиновников и депутатов, нужно обязать сдавать тесты на наркотики, заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Людям с наркозависимостью вообще нет места в органах власти. Хочешь баллотироваться — значит иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты. И вообще всю страну надо на наркотики проверить. Наркозависимым не давать кредитов и возможности принимать какие-то решения», — сказал Милонов.

По его словам, в России должна быть нулевая толерантность к наркозависимым людям.

«Из алкогольной зависимости человек при желании может выбраться, а вот от наркотиков самый частый способ лечения — смерть», — считает депутат.

Подробнее о том, кто главный враг России и почему нельзя научить патриотизму — читайте в полном интервью.

Ранее Милонов возмутился скидкам на «срамные товары», которые вводят в честь Дня святого Валентина, и предложил учредить специальный орган, который будет выполнять функции полиции нравов.

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