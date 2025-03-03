Милонов предложил проверить всех россиян на наркотики

Депутат Милонов: всех россиян нужно обязать сдавать тесты на наркотики

Всех россиян, включая чиновников и депутатов, нужно обязать сдавать тесты на наркотики, заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Людям с наркозависимостью вообще нет места в органах власти. Хочешь баллотироваться — значит иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты. И вообще всю страну надо на наркотики проверить. Наркозависимым не давать кредитов и возможности принимать какие-то решения», — сказал Милонов.

По его словам, в России должна быть нулевая толерантность к наркозависимым людям.

«Из алкогольной зависимости человек при желании может выбраться, а вот от наркотиков самый частый способ лечения — смерть», — считает депутат.

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Ранее Милонов возмутился скидкам на «срамные товары», которые вводят в честь Дня святого Валентина, и предложил учредить специальный орган, который будет выполнять функции полиции нравов.