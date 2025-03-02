Ревнивый россиянин заподозрил жену в измене и угрожал соседу ножом

Житель Балаково угрожал соседу ножом, заподозрив его в интимной связи с женой. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

В правоохранительные органы обратился 73-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в подъезде дома его встретил сосед с ножом в руках. Злоумышленник заявил, что подозревает потерпевшего в интимной связи с женой и угрожал пенсионеру.

Стражи порядка задержали ревнивца, выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом и был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 43-летний подозреваемый признался, в содеянном и заявил, что нож выбросил.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области муж из ревности напал с ножом на жену возле ночного клуба. Причиной ссоры супругов стала ревность. Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки, после чего скрылся. Пострадавшую удалось спасти, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Балаково мужчина из ревности устроил взрыв в жилом многоквартирном доме.