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В Новороссийске мужчина обстрелял соседей из охотничьего ружья

В Новороссийске будут судить мужчину, обстрелявшего соседей из ружья
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Global Look Press

Житель Краснодарского края предстанет перед судом за нападение на соседей, обвиняемый обстрелял семейную пару из охотничьего ружья. Об этом сообщает УМВД Новороссийска.

По данным следствия, 57-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у семейной пары. В какой-то момент между гостем и хозяином дома возникла ссора. Рассерженный мужчина ушел домой, но вернулся к приятелям вечером.

Вооружившись охотничьим ружьем, он сначала выстрелил в супругу знакомого, а затем ранил в ногу ее мужа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГИБДД в отместку за выписанный ему штраф. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора. Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Ранее в Челябинске ссора соседей из-за выгребной ямы закончилась стрельбой.

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