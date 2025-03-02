В Новороссийске мужчина обстрелял соседей из охотничьего ружья

Житель Краснодарского края предстанет перед судом за нападение на соседей, обвиняемый обстрелял семейную пару из охотничьего ружья. Об этом сообщает УМВД Новороссийска.

По данным следствия, 57-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у семейной пары. В какой-то момент между гостем и хозяином дома возникла ссора. Рассерженный мужчина ушел домой, но вернулся к приятелям вечером.

Вооружившись охотничьим ружьем, он сначала выстрелил в супругу знакомого, а затем ранил в ногу ее мужа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГИБДД в отместку за выписанный ему штраф. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора. Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Ранее в Челябинске ссора соседей из-за выгребной ямы закончилась стрельбой.