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В Москве открылся международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2025»

Около 140 спортсменов примут участие в шахматном фестивале «Аэрофлот Опен 2025»
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Depositphotos

В Москва стартовал 20-й международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2025» (Aeroflot Open), сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Фестиваль пройдет с 1 по 6 марта 2026 года в отеле The Carlton. В основной части турнира примут участие около 140 шахматистов из 14 стран, среди которых 45 гроссмейстеров с международными званиями. Турнир пройдет в формате «опен» для участников с рейтингом ФИДЕ выше 2300.

Также в рамках фестиваля пройдет детский турнир, на котором сыграют более 40 юных шахматистов до 15 лет.

Жеребьевка цвета впервые в истории фестиваля прошла в формате партии «Армагеддон» между двукратным чемпионом России Владиславом Артемьевым и победителем турнира 2024 года Амином Табатабаи. В результате Артемьев, став победителем, выбрал черный цвет для рейтинг-фаворита.

В этом году в турнире примут участие известные шахматисты, среди которых трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Грищук, действующий чемпион мира по блицу, двукратный чемпион России, чемпион Европы и двукратный чемпион мира в составе сборной России Ян Непомнящий, американский шахматист гроссмейстер Ханс Ниманн и другие.

Призовой фонд турнира составит 19,6 млн рублей, а победитель получит 4 млн рублей. Призовой фонд детского турнира – 400 тыс. рублей.

Напомним, «Аэрофлот Опен» проводится в Москве с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый шахматный турнир в мире. Ежегодные шахматные соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией COVID-19.

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