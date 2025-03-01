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Женщина насмерть подавилась блином на праздновании Масленицы

Женщина подавилась насмерть блином на праздновании Масленицы в Красноярском крае
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Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае женщина подавилась насмерть на конкурсе по поеданию блинов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

36-летняя Наталья Алатова приехала в поселок городского типа Березовское на празднование Масленицы. По данным канала, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

«Наталья буквально запихивала блины себе в горло, не прожевывая. Незадолго до победы за явным преимуществом начала задыхаться», — говорится в сообщении.

Медики, дежурившие на празднике, пытались спасти женщину, но не смогли.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит проверку. При этом канал уточняет, что мероприятие было организовано на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области врачи спасли жизнь 10-летнему мальчику, который подавился пиццей. Ребенка перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось о том, что мужчина подавился насмерть в ресторане в центре Москвы.

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