Россиянка кочергой рассекла голову пьяному приятелю

Жительница Карелии напала с кочергой на оскорбившего ее собутыльника, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает МВД республики.

33-летняя жительница Медвежьегорского района распивала спиртные напитки в компании приятелей. В ходе застолья она затеяла ссору с одним из знакомых. Мужчина оскорблял женщину, в какой-то момент она схватила кочергу и несколько раз ударила ею оппонента по голове.

Пострадавшего пришлось госпитализировать, врачи диагностировали у него многочисленные гематомы и рассечения. Подозреваемую в нападении задержали, выяснилось, что ранее она этой же кочергой избила другого знакомого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Энгельса отправился на девять лет в колонию за жестокое избиение приятеля. Между мужчиной и его 47-летним другом произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый нанес приятелю множественные удары по голове и телу, а когда тот упал, прыгнул ему на голову. Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка избила двоих детей и свалила вину на сожителя.