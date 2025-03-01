Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка кочергой рассекла голову пьяному приятелю

В Карелии пьяная женщина избила приятеля кочергой
close
Global Look Press

Жительница Карелии напала с кочергой на оскорбившего ее собутыльника, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает МВД республики.

33-летняя жительница Медвежьегорского района распивала спиртные напитки в компании приятелей. В ходе застолья она затеяла ссору с одним из знакомых. Мужчина оскорблял женщину, в какой-то момент она схватила кочергу и несколько раз ударила ею оппонента по голове.

Пострадавшего пришлось госпитализировать, врачи диагностировали у него многочисленные гематомы и рассечения. Подозреваемую в нападении задержали, выяснилось, что ранее она этой же кочергой избила другого знакомого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Энгельса отправился на девять лет в колонию за жестокое избиение приятеля. Между мужчиной и его 47-летним другом произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый нанес приятелю множественные удары по голове и телу, а когда тот упал, прыгнул ему на голову. Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка избила двоих детей и свалила вину на сожителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами