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Гардеробщица из Петербурга лишилась почти 10 млн рублей и квартиры из-за мошенников

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 9,7 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Пожилая жительница Невского района Петербурга отдала мошенникам все сбережения и продала квартиру. Об этом сообщает Piter.tv.

Неизвестные связались с 71-летней пенсионеркой, работающей гардеробщицей. Запугав пожилую женщину тем, что ее накопления находятся в опасности, они убедили потерпевшую «обезопасить» средства.

Сначала петербурженка передала приехавшему к ней курьеру миллион рублей, а затем встретилась еще с одним пособником мошенников и отдала ему 2,5 млн рублей. Следуя указаниям преступников, пенсионерка продала свою квартиру и оставила деньги в женском туалете гипермаркета на проспекте Маршала Жукова.

Общий ущерб составил 9,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что аферисты убедили жительницу Ярославля отдать им более семи миллионов рублей. Представившись сотрудниками оператора, злоумышленники предложили продлить договор услуг связи и попросили продиктовать номер из сообщения. Преступники убедили пострадавшую в необходимости продать квартиру. Деньги от сделки она частями передавала с помощью доставщиков.

Ранее житель Москвы лишился 1,5 млн рублей из-за интимного фото жены.

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