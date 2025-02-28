Вице-премьер РФ заявил о росте числа турпоездок на Русский Север и в Арктику

Чернышенко: Русский Север и Арктику посетили три миллиона человек в 2024 году

Туристический поток в регионы Русского Севера и Арктики в 2024 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом — до 3 млн человек. Об этом в ходе рабочего визита в Архангельск и на Соловецкие острова Архангельской области заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер уточнил, что среди туристов — как россияне, так и гости из-за рубежа.

Он отметил, что рост посещаемости северных территорий является результатом развития внутреннего туризма и раскрытия потенциала уникальных регионов страны.

Также Чернышенко подчеркнул, что рост внутреннего туризма обеспечивает стране выполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — к 2030 году практически удвоить турпоток в стране — до 140 млн человек.

Во многом достигнутым результатам способствует реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и заинтересованность регионов в создании мест притяжения, добавил вице-премьер.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что дальнейший рост турпотока в северные и арктические регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры.

По его словам, за последние два года по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» регионы, находящиеся в Арктической зоне, получили на создание модулей более 570 млн рублей.

«Строятся с поддержкой и крупные гостиничные комплексы с общим номерным фондом порядка 1,1 тыс. номеров. Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта «Рай Из» на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей», — рассказал Решетников.

По данным Центра стратегических разработок, среди северных регионов туристы чаще всего посещали Вологодскую область и Карелию — порядка 700 тыс. поездок, среди арктических регионов — Мурманскую область (почти 500 тыс. поездок). В лидерах по росту популярности — Чукотка, где количество туристов выросло более чем в два раза. Также существенный рост турпоездок в Мурманской области (+18,6% год к году), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%).