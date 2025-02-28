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В Москве открыли мемориальную доску в память о Вячеславе Лебедеве

Председатель совета судей РФ Момотов назвал Лебедева многогранной личностью
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Телеграм-канал «Совет судей Российской Федерации»

В Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о первом председателе Верховного суда РФ Вячеславе Лебедеве, сообщает Telegram-канал «Совет судей РФ».

Как отметил в рамках церемонии открытия председатель совета судей РФ Виктор Момотов, последние 30 лет с именем Вячеслава Лебедева связано становление и развитие судебной системы России.

«Именно этому человеку по праву принадлежат самые смелые идеи и самые прогрессивные реформы судебной власти», — сказал он.

Момотов добавил, что Вячеслав Лебедев был многогранной личностью.

«Это было сразу видно по широте и глубине постановки проблем, которые обсуждались. Общаясь с ним долгие годы по роду своей деятельности, я не чувствовал психологической дистанции в восприятии сегодняшнего времени, хотя мы все-таки принадлежали к разным поколениям», — сказал он.

Момотов подчеркнул, что во взаимоотношениях с людьми Вячеслав Лебедев всегда был внимателен и тактичен.

Напомним, 24 февраля 2024 года на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

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