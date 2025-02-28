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Выставка «Путешествие по России» откроется 5 марта

До открытия выставки «Путешествие по России» осталось 6 дней
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Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» 5 марта откроется выставка «Путешествие по России», сообщает пресс-служба центра.

На выставке площадью более 3 тыс. кв. м. покажут главные достижения и красоты восьми округов России.

Гости в рамках проекта смогут посетить различные выставочные пространства, гастрономические зоны, торговые площадки, а также специализированные программы.

Выставка разбита на 8 блоков, каждый из которых посвящен природным и историческим достопримечательностям восьми округов России.

Также в «Зоне сердца» посетители смогут поделиться своими впечатлениями с помощью цифровой открытки.

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