Выставка «Путешествие по России» откроется 5 марта

До открытия выставки «Путешествие по России» осталось 6 дней

В Национальном центре «Россия» 5 марта откроется выставка «Путешествие по России», сообщает пресс-служба центра.

На выставке площадью более 3 тыс. кв. м. покажут главные достижения и красоты восьми округов России.

Гости в рамках проекта смогут посетить различные выставочные пространства, гастрономические зоны, торговые площадки, а также специализированные программы.

Выставка разбита на 8 блоков, каждый из которых посвящен природным и историческим достопримечательностям восьми округов России.

Также в «Зоне сердца» посетители смогут поделиться своими впечатлениями с помощью цифровой открытки.