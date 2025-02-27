Институт развития интернета проведет конкурс региональных проектов

Институт развития интернета (ИРИ) запустил прием заявок на конкурс региональных инициатив, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что подача материалов будет открыта с 3 по 31 марта. Итоги конкурса подведут до конца июля 2025 года. Участие доступно представителям всех регионов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

«ИРИ поддерживает региональные СМИ в рамках специального отбора с 2022 года. Но теперь мы существенно расширили условия, и принять участие могут не только СМИ, но и создатели проектов в блогосфере из любых регионов страны, кроме Москвы, Петербурга и соответствующих областей. Теперь они могут получить до 3 млн рублей на свой проект», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Конкурс предусматривает два направления: «Контент в блогосфере» и «Специальные интернет-проекты». Для участия в первом треке проекты должны реализовываться при участии блогеров с аудиторией не менее 5 тыс. подписчиков или публиковаться в сообществах с числом участников от 7 тыс. человек. Тематика контента должна быть связана с одним или несколькими российскими регионами и соответствовать тематическим критериям конкурса.

Конкурс будет проводиться при информационной поддержке АНО «Россия – страна возможностей» (Мастерская новых медиа, ТопБЛОГ), «Таврида.Арт» и «АртМастерс». Со всеми партнерами подписаны соглашения о сотрудничестве.

«Коллеги будут популяризировать наш конкурс в своих сообществах и рассказывать о нем в регионах. А для команд, в которых есть выпускники программ платформы «Россия – страна возможностей», «АртМастерс» и участники профильных сообществ Таврида.Арт, в конкурсе предусмотрены специальные условия», — уточнил Гореславский.

По его мнению, конкурс станет возможностью для талантливых людей в регионах проявить себя и создать хороший продукт.