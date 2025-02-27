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Пьяный россиянин три дня избивал сожительницу в квартире

В Чувашии мужчина три дня избивал сожительницу в квартире
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СУ СК России по Чувашии

В Чебоксарах пьяный мужчина несколько дней издевался над своей сожительницей, спасти жестоко избитую женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

По данным следствия, нетрезвый обвиняемый поссорился со своей сожительницей с 17 по 19 февраля он жестоко избивал женщину. Спасти пострадавшую медики не смогли.

По факту произошедшего в отношении жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительница Усть-Янского района Якутии получила 5,5 года колонии за жестокое избиение сожителя. 46-летняя пьяная женщина поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта она схватила со стола пластиковую бутылку с замороженной водой и несколько раз ударила мужчину по голове. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин жестоко избил беременную возлюбленную после ссоры.

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