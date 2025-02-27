Россиянин украл у бывшей сожительницы драгоценности на полмиллиона рублей

Житель Воронежа может получить шесть лет колонии за ограбление бывшей сожительницы, он проник в квартиру женщины и похитил у нее ювелирные украшения. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница, женщина сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения стоимостью почти полмиллиона рублей. Выяснилось, что к краже причастен ее бывший возлюбленный.

Мужчина воспользовался дубликатом ключей и вынес из квартиры женщины украшения. 41-летний подозреваемый задержан, полицейские нашли у него часть похищенного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве помощница по хозяйству украла у 86-летнего пенсионера 450 тыс. рублей. За несколько месяцев работы женщина вошла к пенсионеру в доверие. Мужчина стал давать ей свою личную банковскую карту для покупок, женщина девять раз снимала с карты деньги без ведома пенсионера.

Ранее жительница Подмосковья загримировалась под родную мать, чтобы снять деньги с ее счета.