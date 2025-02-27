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Россияне рассказали о желании чаще созваниваться со своими близкими

Rambler&Co: 41% россиян ежедневно звонят близким
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Depositphotos

Почти половина россиян (41%) каждый день созваниваются со своими близкими, следует из результатов исследования Rambler%Co и мобильного виртуального оператора «СберМобайл».

Опрос показал, что 33% звонят близким не меньше 1 раза в неделю, 26% — не чаще нескольких раз в месяц.

Опрос также показал, что лишь 11% россиян ежедневно созваниваются с друзьями, 41% — не меньше 1 раза в неделю, 48% — не больше нескольких раз в месяц.

По данным опроса, у 57% респондентов звонки с близкими длятся не больше 10 минут, у 29% — от 10 до 30 минут, у 9% — от 30 до 60 минут, а у 5% — более часа.

В целом за месяц женщины тратят 150 минут на звонки, а мужчины – 108. По данным «СберМобайла», самые общительные пользователи проживают в Забайкальском крае (215 минут в месяц», а наименее общительные – в Магаданской области, Хабаровском крае и Чечне (около 60 минут в месяц).

В ходе опроса 54% россиян отметили, что они хотели бы чаще созваниваться со своими близкими. Большинство респондентов (63%) заявили, что им мешает занятость, 10% — разница в часовых поясах, 10% — отсутствие общих тем или напряженные отношения, а 17% не смогли назвать точную причину.

Говоря о предпочтительных способах связи, 45% респондентов назвали такими звонки по сотовой связи, переписку в мессенджерах – 26%, аудиозвонки в мессенджерах – 15%, видеозвонки – 8%, а смс – 6%.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 13 по 20 февраля 2025 года. Всего в нем приняли участие 39 265 интернет-пользователей со всей России в возрасте от 18 лет. Исследование аналитиков «СберМобайла» проводилось с 1 января по 20 февраля 2025 года по данным звонков своих пользователей из всех регионов России.

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