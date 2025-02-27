Автомобиль с тремя детьми провалился под лед на Байкале

В Иркутской области автомобиль с детьми провалился под лед на Байкале

На озере Байкал под лед провалился автомобиль, в салоне находились трое детей и водитель. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Инцидент произошел 25 февраля в акватории Малого моря. Автомобиль Honda Stream, в салоне которого находились трое детей и водитель, провалился в промоину. К моменту прибытия спасателей дети и мужчина сумели самостоятельно покинуть машину.

Спасенными оказались туристы из Томска, они были доставлены спасателями на базу отдыха в деревню Курма, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в городе Реж Свердловской области пенсионер выехал на тонкий лед водохранилища и ушел под воду вместе с автомобилем. Мужчина сумел открыть дверь и выбраться из машины, но из воды выйти уже не смог. Похожий случай произошел на Алтае, легковушка выехала на реку Обь. Провалившись под лед, машина пошла ко дну. Пассажирка успела забраться на крышу авто, водитель самостоятельно добрался до берега.

Ранее в Таганроге мужчина решил пересечь залив на коньках и провалился под лед.