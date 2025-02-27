В Екатеринбурге неизвестный совратил восьмиклассника

В Свердловской области полиция ищет мужчину, который домогался мальчика и предлагал ему деньги за секс. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 15-летний школьник познакомился в сети с мужчиной, новый знакомый предложил мальчику деньги за интимные услуги. Подросток приехал к новому знакомому в гости в одну из многоэтажек Екатеринбурга, где злоумышленник совершил в отношении несовершеннолетнего развратные действия.

За свои «услуги» школьник получил от мужчины 12 тысяч рублей. Подозреваемого в развращении ищет полиция, в региональном СК от комментариев пока воздерживаются. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Томске инвалид месяц развращал ребенка в подвале дома.