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Ученые выяснили, что ускоряет старение организма пожилых людей

USC: экстремальная жара ускоряет старение организма пожилых людей
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Depositphotos

Частые периоды аномальной жары значительно ускоряют биологическое старение пожилых людей на клеточном уровне. К такому выводу пришли медики из Университета Южной Калифорнии (USC), изучив данные 3,6 тыс. американцев старше 56 лет.

У жителей регионов, где полгода держалась температура выше 32°C, биологический возраст оказался в среднем на 14 месяцев больше, чем у тех, кто проживал в умеренном климате.

Участники наблюдений, начатых в 2010 году, регулярно сдавали анализы крови. Ученые отслеживали изменения эпигенетических меток — молекул на поверхности ДНК, влияющих на активность генов и отражающих скорость старения клеток. Три независимых метода оценки показали: в регионах с экстремальной жарой клетки пожилых людей старели быстрее.

«Разница достигала 1,5–2,5 биологических лет. Эти изменения проявлялись уже через неделю аномальной погоды», — пояснила профессор USC Дженнифер Эйлшир.

По ее словам, связь сохранялась даже при учете других факторов, таких как доход, доступ к медицине и образ жизни.

Точные механизмы пока не ясны. Учёные предполагают, что адаптация организма к жаре нарушает структуру эпигенома, запуская преждевременное старение. Для проверки гипотезы планируются эксперименты на животных.

Ранее ученые выяснили, какие клетки мозга стареют быстрее.

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