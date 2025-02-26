В Петербурге третьеклассник ударил ножом старшего брата

В Шушарах 16-летний юноша госпитализирован с ножевым ранением в тяжелом состоянии, пострадавшего ножом ударил младший брат. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на Новгородском проспекте, в медицинское учреждение с ножевым ранением брюшной полости был доставлен 16-летний юноша, его состояние врачи оценили как тяжелое.

Выяснилось, что ножевое ранение подростку случайно нанес брат-трехклассник. Мальчика поместили в Центр временного содержания малолетних правонарушителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Подмосковье подросток ранил друга ножом из-за вейпа. Подросток пришел в гости к другу, и они поссорились из-за электронной сигареты. Юноша схватил кухонный нож и ударил им товарища в область живота. Пострадавшего подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у него проникающее ранение. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее российские подростки делили деньги за наркотики и устроили поножовщину.