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На Камчатке опекун заморила голодом девочку-инвалида

На Камчатке арестовали опекуна, морившего голодом пятилетнюю девочку
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СУ СКР по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском опекунша пятилетней девочки-сироты заключена под стражу, женщину подозревают в том, что она заморила ребенка голодом. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

По данным следствия, 44-летняя обвиняемая с марта 2024 по январь 2025 года не давала пятилетней сироте есть. Опекун видела, что ребенок страдает от нехватки пищи и теряет вес, но не предпринимала никаких мер. Истощенная девочка заболела пневмонией, спасти ее медики не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, опекун заключена под стражу на два месяца, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае четырехлетнего ребенка госпитализировали в отделение реанимации с побоями и истощением. По подозрению в истязании малолетнего задержана его мать, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до семи лет лишения свободы. Обвиняемая морила ребенка голодом, кроме четырехлетнего мальчика в семье были еще двое детей — двух и семи лет, оба изъяты из семьи. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее родители морили ребенка голодом и заставляли пить воду из унитаза.

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