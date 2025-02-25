В России дали старт мультимедийной мобильной акции «Ура Победе!»

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не должно быть формальным. Об этом, комментируя старт в России традиционной акции «Ура Победе!», рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России (НЦИП) Елена Малышева.

По ее словам, для передачи атмосферы победного времени нужно использовать все возможные технологии. Он считает, что отношение к празднику должно идти от души и сердца.

«Праздник со слезами на глазах — это всегда было свойственно для нашего общества, и я уверена, что это и есть как раз та самая историческая память. Ведь историческая память — это не отдельные факты или события, это приоритеты, ценности, это то, что у нас на уровне национального сознания», — приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь, замминистра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова отметила, что акцию поддержали крупнейшие мобильные операторы связи. Она уточнила, что в ходе акции будут иметь возможность бесплатно позвонить по единому бесплатному номеру «1945» для доступа к различному цифровому контенту.

Так, жители России смогут установить в качестве звонка на телефон или заменить гудок при звонке песням военных лет. Помимо этого, россияне смогут получить доступ к сводкам Совинформбюро от 1945 года, зачитанные советским диктором Юрием Левитаном, а также скачать логотип 80-летия Победы.

«Мы призываем всех присоединяться к этой акции. В 75-ю годовщину Победы к ней присоединились более 21 млн человек, и мы надеемся, что в этот раз к ней присоединится не меньшее количество людей», — добавила Черкесова.

Малышева подчеркнула, что акция стала добрая традиция российского общества, а ее музыкальная составляющая позволяет воссоздать атмосферу и и передать основные ценностные ориентиры того времени.

«Я уверена, что в этом году к акции подключится значительно большее число участников, потому что общественный запрос на сохранение исторической памяти сегодня как никогда велик», — сказала она.