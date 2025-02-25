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В Таганроге мужчина решил пересечь залив на коньках и провалился под лед

В Ростовской области пенсионер катался на коньках и провалился под лед
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МЧС России

В Таганроге пожилой мужчина провалился под лед на заливе. Спасти его не удалось. Об этом сообщает МЧС Ростовской области в Telegram-канале.

В экстренные службы обратилась дочь 64-летнего жителя Таганрога, она сообщила, что отец пошел кататься на коньках на залив. Выяснилось, что пенсионер решил пересечь залив и провалился под тонкий лед.

Спасатели обнаружили пропавшего в полынье в полукилометре от берега, спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в городе Реж Свердловской области пенсионер выехал на тонкий лед водохранилища и ушел под воду вместе с автомобилем. Мужчина сумел открыть дверь и выбраться из машины, но из воды выйти уже не смог. По какой причине пожилой человек решил выехать на лед водохранилища, устанавливают правоохранительные органы.

Похожий случай произошел в Иркутской области, где мужчина едва не замерз на льду озера Байкал из-за неисправного снегохода. Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии в двух километрах в направлении станции Старая Ангасолка.

Ранее отец и дочь провалились под лед, когда кормили лебедей в Краснодарском крае.

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