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В Подмосковье появилась новая морозильная камера для хранения плазмы

В Московском областном центре крови установили новую камеру для хранения плазмы
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Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном центре крови установили новую морозильную низкотемпературную камеру для хранения донорской плазмы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, донорскую плазму используют для медицинской помощи пациентам и в производстве лекарственных препаратов.

«С новой камерой Московский областной центр крови сможет поддерживать необходимый запас компонентов крови», — сказал он.

С новым оборудованием донорскую плазму можно будет хранить при постоянно температуре минус 35 ℃ до 3 лет. Камера разделена на две независимые морозилки по 5 тыс. литров каждая, которые имеют систему автоматического управления температурным режимом и резервный источник питания.

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