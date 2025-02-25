В Подмосковье появилась новая морозильная камера для хранения плазмы

В Московском областном центре крови установили новую морозильную низкотемпературную камеру для хранения донорской плазмы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, донорскую плазму используют для медицинской помощи пациентам и в производстве лекарственных препаратов.

«С новой камерой Московский областной центр крови сможет поддерживать необходимый запас компонентов крови», — сказал он.

С новым оборудованием донорскую плазму можно будет хранить при постоянно температуре минус 35 ℃ до 3 лет. Камера разделена на две независимые морозилки по 5 тыс. литров каждая, которые имеют систему автоматического управления температурным режимом и резервный источник питания.