Онищенко назвал самое благоприятное время для зачатия детей

Самым благоприятным временем для зачатия детей является Масленица, так как в конце осени рождаются наиболее здоровые дети. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что этот праздник имеет древние корни и несет в себе глубокий смысл, в том числе в решении актуальных сегодня демографических проблем.

«Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребенок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются», — утверждает Онищенко.

На празднование Масленицы раньше отводилась целая неделя, которая включала в себя не только развлечения – кулачные бои, застолья, народные гуляния, но и сватовство, добавил врач. Именно в этом, по его мнению, заключается главный смысл этого праздника.

До этого Онищенко призвал россиянок рожать до 25 лет, так как такие дети «живут на десять лет дольше». Онищенко порекомендовал гражданам вовремя найти себе пару и подумать о пополнении в семье. Кроме того, он выступил против законопроекта об уходе в декрет на любом сроке беременности, назвав его «глупостью».

Ранее врач предупредила о снижении вероятности зачатия из-за хронического стресса.